Поддержать
Новости

Путин возобновил выплату пенсий военным пенсионерам, служащим в армии

18:51 • 11.09.2023

Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и заключившие контракт для участия в боевых действиях в Украине будут ежемесячно получать компенсацию в размере полагающейся им военной пенсии. 

«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе, который вступил в силу с моментом его подписания. 

В соответствии с частью 2 статьи 6 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», выплата военной пенсии приостанавливается, если пенсионер поступает на службу в армию, полицию или другие силовые структуры. 

Таким образом, военные пенсионеры, которые сейчас служат в армии, помимо основных выплат будут также получать 100% компенсации своих военных пенсий. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»