Путин возобновил выплату пенсий военным пенсионерам, служащим в армии

Владимир Путин подписал указ, согласно которому мобилизованные и заключившие контракт для участия в боевых действиях в Украине будут ежемесячно получать компенсацию в размере полагающейся им военной пенсии.

«Установить <...> ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <...> и увеличения размера пенсии после приостановления ее выплаты», — говорится в указе, который вступил в силу с моментом его подписания.

В соответствии с частью 2 статьи 6 закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу», выплата военной пенсии приостанавливается, если пенсионер поступает на службу в армию, полицию или другие силовые структуры.

Таким образом, военные пенсионеры, которые сейчас служат в армии, помимо основных выплат будут также получать 100% компенсации своих военных пенсий.

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