Жертвами землетрясения в Марокко стали более 1000 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 1037 человек. Еще более 1200 получили ранения, передает Al Jazeera со ссылкой на данные местного МВД.

Спасатели пытаются добраться до пострадавших в отдаленных горных деревнях, но операция осложняется из-за оползней на дорогах. 50-летняя жительница поселка Асни в предгорье Высокого Атласа рассказала CNN, что до сих пор ждет помощи от спасателей.

«Я едва успела схватить детей и выбежать на улицу, а затем увидела, как мой дом рушится прямо у меня на глазах. У соседа тоже обрушился дом, под завалами лежат двое погибших. Здесь нет никого, кто мог бы помочь вытащить их из-под завалов… Село в очень плохом состоянии. Везде разрушения», — рассказала женщина.

В Марракеше в результате землетрясения пострадала одна из самых известных площадей страны Джемаа-эль-Фна, вокруг которой расположено множество туристических достопримечательностей, исторических зданий, кафе и ресторанов. По данным BBC, там частично разрушена одноименная историческая мечеть.

Местный телеканал 2MTV сообщает, что в центре переливания крови в Марракеше собралось большое количество желающих сдать кровь для пострадавших в результате землетрясения.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в горах в 70 километрах от Марракеша поздно вечером 8 сентября. Геофизический центр Марокко оценил их магнитуду в 7,2 балла.

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