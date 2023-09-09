Поздно вечером в пятницу в Марокко произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 632 человека, сообщает Reuters. Еще более 300 человек получили ранения.

Геофизический центр Марокко оценил магнитуду подземных толчков в 7,2 балла, а геологическая служба США — в 6,8 баллов. Их глубина составила 18,5 километров. Землетрясение произошло в районе горного хребта Высокий Атлас примерно в 70 километрах от Марракеша. По данным МВД, оно затронуло провинции Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Шихауа и Тарудант.

Несколько жителей Марракеша рассказали изданию Al Jazeera, что в районе старого города обрушилось множество зданий. BBC сообщает, что речь идет о районе Медина Марракеша, который считается объектом Всемирного наследия Юнеско. Основное количество жертв пришлось именно на Марракеш и деревни, расположенные к югу от него.

Фото: FADEL SENNA/AFP и Getty Images

Агентство Associated Press пишет, что землетрясения — это относительно редкое явление для Северной Африки. В 1960 году подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрировали недалеко от марокканского города Агадир, тогда погибли несколько тысяч человек. После этого в Марокко были изменены правила строительства домов. В 2004 году в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4 балла — недалеко от города Аль-Хосейма. Жертвами стали более 600 человек.

В Португальском институте моря и атмосферы, а также в Агентстве гражданской обороны Алжира заявили, что новое землетрясение в Марокко ощущалось в Португалии и Алжире.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.