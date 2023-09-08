Назначенный Россией врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка Challenger 2. Он сообщил об этом в эфире «России 24», передает ТАСС.

По словам Балицкого, два британских танка были уничтожены российским противотанковым комплексом «Корнет». «Их отработали “Корнетом”, в принципе, с первого же попадания полыхнул», — сказал он. Балицкий добавил, что еще четыре Challenger 2 находятся под поселком Степногорск, два — в Орехове. Всего Великобритания поставила Украине 14 таких танков, заявил Балицкий.

5 сентября об уничтожении первого танка Challenger 2 отчитался назначенный Россией представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, это произошло около поселка Роботино на Ореховском направлении Запорожского фронта. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Раньше британский Challenger 2 ни разу не удавалось вывести из строя на поле боя. Лишь однажды танк подбили в ходе вторжения западной коалиции в Ирак 20 лет назад.

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