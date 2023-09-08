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В ЕС раскритиковали приговор журналисту Михаилу Афанасьеву и назвали его абсурдным

15:03 • 08.09.2023

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано раскритиковал российские власти за приговор, вынесенный журналисту Михаилу Афанасьеву. Накануне его отправили в колонию по делу о «фейках» про армию.  

«Это вопиющее нарушение свободы СМИ в русле кремлевской цензуры во время войны. ЕС поддерживает российские независимые издания», — написал Стано. 

7 сентября Абаканский городской суд приговорил главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о «фейках» про армию. Поводом стала публикация в издании материала о бойцах хакасского ОМОНа, которые отказывались ехать воевать в Украину.  

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