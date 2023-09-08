На Кубе по делу о вербовке местных жителей на войну в Украине арестовали 17 человек

Власти Кубы заявили об аресте 17 человек по делу о вербовке кубинцев на войну в Украине на стороне России. Об этом сообщает Reuters.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор этой деятельности», — заявил полковник МВД Сезар Родригес.

Он не назвал имен арестованных, но сообщил,что лидеру группировки, которая занималась вербовкой, помогали два местных жителя.

В свою очередь, прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что обвиняемым по этому делу грозит от 30 лет до пожизненного заключения, или даже смертная казнь.

5 сентября власти Кубы заявили о раскрытии на территории страны сети торговцев людьми, которая занималась вербовкой кубинцев для войны в Украине на стороне России.

«Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», — заявили тогда в МИД Кубы.

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