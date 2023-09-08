В Ростовской области задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «и» части 2 статьи 105 УК). В местном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ведомстве уточнили, что стрельба произошла 3 сентября в городском парке Батайска. В результате конфликта мужчина несколько раз выстрелил в другого мужчину из травматического оружия и скрылся.

Ранее издание 161.ru и телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщали, что в парке Батайска избили и расстреляли наемника ЧВК Вагнера по имени Вячеслав. Его близкие рассказали журналистам, что 3 сентября он гулял в парке, где у него произошел конфликт с другим мужчиной. По словам родственников вагнеровца, сначала его избили несколько мужчин, а затем один из них достал травматический пистолет и выстрелил в Вячеслава 12 раз. Одна пуля попала в голову.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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