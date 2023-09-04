В Батайске наемника ЧВК Вагнера избили и расстреляли из травматического пистолета

В Батайске Ростовской области наемника ЧВК Вагнера, который недавно вернулся из Украины, избили и расстреляли из травматического оружия. Об этом сообщает местное издание 161.ру, а также пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Губернатор Ростовской области написал в своем телеграм-канале, что полицейские возбудили уголовное дело и проводят следственные действия. В МВД уточнили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве.

Как сообщается, Вячеслав (его фамилия не называется) участвовал в нескольких командировках в Африку в составе ЧВК Вагнера, а также служил в зоне боевых действий в Украине. 3 сентября он гулял в Парке культуры и отдыха имени Ленина, где у него случился конфликт с неизвестным мужчиной. Близкие Вячеслава рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что сначала его избили несколько мужчин, а затем один из них достал травматический пистолет и 12 раз выстрелил в него. Одна пуля попала в голову.

«Выбежали гости нашей страны, от 10 до 20 человек, визуально. И избили человека. После расстреляли в упор», — рассказали близкие Вячеслава со слов очевидцев. Они также утверждают, что нападавшие оскорбляли наемника из-за его участия в войне в Украине.

Местное издание 161.ру пишет, что сначала Вячеслав отказался от медицинской помощи, но затем его все же госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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