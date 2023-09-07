Более 100 российских спортсменов сменили гражданство, сообщил Минспорт. Однако, по данным «Холода», их уже больше 200

Более 100 российских спортсменов приняли решение сменить гражданство. Об этом заявил заместитель министра спорта Алексей Морозов, передает ТАСС.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — отметил Морозов.

В июле «Холод» выяснил, что спортивное гражданство сменили или собираются это сделать по меньшей мере 204 российских спортсмена.

Чаще остальных спортивное гражданство в 2022-2023 годах меняли шахматисты. «Холод» выяснил, что таких 141 человек. На втором месте фигурное катание и конный спорт — 11 атлетов сменили флаг под которым выступают.

В автоспорте и футболе — по четыре спортсмена. По два — в велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт. Кроме того, по одному спортсмену потеряли вольная борьба, легкая атлетика, биатлон, шорт-трек, MMA, дзюдо, спортивная гимнастика и горнолыжный спорт.

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