Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру нового министра обороны 

Верховная Рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Он уточнил, что решение было принято практически единогласно — за назначение Умерова проголосовали 338 депутатов. Против не выступил никто, один депутат воздержался.

До сих пор Рустем Умеров возглавлял Фонд госимущества Украины, руководителем которого он стал в 2022 году. До того он был секретарем комитета по правам человека и деоккупации территорий, а также входил в состав переговорной группы с Россией после начала ее полномасштабного вторжения.

Об увольнении со своего поста прежнего министра обороны Украины Алексея Резникова президент Владимир Зеленский объявил в обращении к нации 3 сентября. Спустя два дня депутаты Верховной Рады утвердили его отставку.

«Для меня было честью служить украинскому народу и работать в украинской армии последние 22 месяца — в самый тяжелый период в современной истории Украины», — сказал тогда он. Резников занимал пост министра обороны Украины с 4 ноября 2021 года.

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