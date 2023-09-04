Министр обороны Украины уходит со своего поста

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост. Об этом в вечернем обращении к нации 3 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новым главой министерства обороны он предложил назначить нынешнего руководителя Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. «Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал Зеленский.

Рустем Умеров — украинский бизнесмен крымскотатарского происхождения. Он был одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады, а в 2022 году возглавил Фонд госимущества Украины.

Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года. Впервые сообщения о его возможной отставке появились в начале 2023 года, когда из-за коррупционных скандалов в Украине уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.

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