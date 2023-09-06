В Минобороны заявили об отсутствии изменений в тактическом положении российских войск на Запорожском направлении. Ранее сообщалось, что военные «тактически оставили» село Работино

В Министерстве обороны заявили, что тактическое положение российских войск на Запорожском направлении не изменилось.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Там также отмечается, что за прошедшие сутки были убиты «до 40 украинских военнослужащих». Кроме того, по версии Минобороны, были российские военные уничтожили танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 «Paladin» производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее 6 сентября глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что военные «тактически оставили» село Работино. «Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал он в эфире пропагандистской передачи Соловьев Live.

В конце августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. Впервые информация об освобождении этого населенного пункта ВСУ появилась в середине августа.

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