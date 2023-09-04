В МИД Украины заявили, что российские дроны взорвались на территории Румынии. В Минобороны Румынии сказали, что атаки не представляли угрозы для страны

Представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на погранслужбу страны, заявил, что российские дроны, атаковавшие Измаильский порт в ночь на 4 сентября, упали и взорвались на территории Румынии.

«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», — написал он на своей странице в фейсбуке, опубликовав фотографию взрыва.

В свою очередь, министерство обороны Румынии выпустило заявление, в котором сообщило, что атаки российских беспилотников «не представляли прямой военной угрозы» для территории страны. При этом ведомство осудило российские удары по Украине.

«Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения на украинские объекты и элементы гражданской инфраструктуры, считая их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила», — говорится в заявлении.

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