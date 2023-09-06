Суд запретил полковнику ГРУ в отставке Квачкову до 2029 года ходить на митинги

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск полиции и запретил отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову до 19 февраля 2029 года посещать массовые мероприятия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, в рамках установленного судом административного надзора Квачкову необходимо каждый месяц отмечаться в отделении полиции по месту проживания. В пресс-службе суда добавили, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Это решение суда, как пишет «Медиазона», связано с административным делом о «дискредитации» российской армии, по которому в середине августа Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сам он ранее говорил, что дело против него завели из-за обращения Общероссийского офицерского собрания. В нем Квачков критиковал ход войны в Украине и призывал «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией».

В феврале 2019 года Квачкову уже запрещали ходить на митинги на три года. Тогда он только освободился из колонии, где отбывал срок по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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