Тверской районный суд Москвы оштрафовал 74-летнего полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона».

О том, что на Квачкова завели административное дело, стало известно 18 июня. В разговоре с «Коммерсантом» он предположил, что это могло произойти из-за обращения Общероссийского офицерского собрания, в котором он критиковал ход войны в Украине и призывал «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией».

Как пишет «Медиазона», на заседании стало известно, что дело в отношении Квачкова возбудили из-за трех постов в «Одноклассниках». Их содержание не раскрывается. Сам Квачков настаивал, что страница в соцсети, о которой шла речь, не имеет к нему отношения. «Упрекать меня, русского офицера, в том, что я дискредитирую ВС, — оскорбительно для меня!», — сказал он на заседании. Тем не менее, его признали виновным.

Владимир Квачков — ветеран нескольких войн. В 2005 году его обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но в 2008-м его оправдал суд присяжных. В 2013 году Квачкова приговорили к восьми годам колонии за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017-м ему назначили полтора года колонии строгого режима по делу о возбуждении ненависти и вражды из-за видеообращения из колонии. На свободу он вышел в 2019-м. В 2020 году суд назначил Квачкову административный надзор на три года и запретил на это время участвовать в митингах.

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