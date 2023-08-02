Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщают телеканал CNN и газета The New York Times.

По данным изданий, предъявленное обвинение состоит из четырех пунктов. Так, Трампу вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, воспрепятствование официальному расследованию и сговор с целью воспрепятствования расследованию. По первым двум пунктам ему грозит до пяти лет лишения свободы, по третьему и четвертому — до 20.

В обвинительном заключении говорится, что после президентских выборов 2020 года Трамп, «несмотря на поражение», «был полон решимости остаться у власти». Для этого он на протяжении более чем двух месяцев «распространял ложь» о якобы имевших место фальсификациях в ходе голосования, хотя знал, что это недостоверная информация.

Кроме Трампа обвиняемыми по этому делу проходят еще пять человек. Это действующий адвокат Трампа Кеннет Чесебро, его бывшие адвокаты Сидни Пауэлл, Джон Истман и Руди Джулиани, а также экс-чиновник Минюста Джеффри Кларк.

Представитель Трампа уже прокомментировал предъявленное обвинение, назвав его «жалкой попыткой криминальной семьи Байдена вмешаться в выборы 2024 года».

Для Трампа нынешнее обвинение уже третье в этом году. В марте Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений в финансовых махинациях. А 28 июля его обвинили по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

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