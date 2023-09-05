Воюющие на стороне Украины чеченцы не видели на передовой кадыровцев

Премьер-министр самопровозглашенного правительства Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмед Закаев рассказал «Холоду», что чеченские добровольцы воюют на стороне ВСУ еще с 2014 года. Сначала они создали два подразделения: батальон имени Шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева, но после 24 полномасштабного вторжения комитет по деоккупации ЧРИ сформировал еще несколько новых групп военных.

Основываясь на своих источниках, Закаев рассказал, что подразделения, которые формируются кадыровскими властями, можно разделить на две группы. Первая формируется из числа контрактников со всего постсоветсткого пространства: им обещают большую зарплату, чем в среднем по стране. К ним отправляют жителей Чечни, нелояльных кадыровскому режиму, или «провинившихся» (про принудительную отправку на войну «провинившихся» сообщали и правозащитники: например, на фронт могут отправить тех, кого раньше задерживали за наркотики, алкоголь, негативные высказывания о власти или принадлежность к ЛГБТК+). Эти сборные отряды называют «чеченским добровольцами».

Вторая категория военнослужащих из Чечни — это военные, которых Кадыров содержит для своей собственной защиты. Они понесли большие потери в самом начале полномасштабного вторжения. Но после тех боев, по информации Закаева, они больше не были на линии фронта.

Это не первое упоминание о том, что кадыровские войска не участвуют непосредственно в боевых действиях и скорее занимаются имитацией участия в войне. Воюющий на стороне ВСУ чеченец Адам Фредриксен также рассказывал, что не встречался на фронте с кадыровцами: «Они лишь имитируют участие в войне, снимая постановочные видео для тиктока, где стреляют непонятно куда и зачем», — говорил он в мае изданию «Кавказ.Реалии». The Insider писал, что в штате у армии Кадырова работают видеооператоры, которые с двух камер ежедневно снимают «победные» доклады кадыровцев.

Ахмед Закаев в интервью «Холоду» также подтвердил, что чеченские подразделения, воюющие за Украину, ни разу не сталкивались на поле боя с кадыровцами.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.