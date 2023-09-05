В Москве задержали мужчин, которые требовали от девушки в метро снять никаб 

В Москве задержали двоих мужчин, один из которых в метро потребовал от Елизаветы Барановской снять никаб, а второй его поддержал. Об этом на своей страничке в инстаграме рассказала адвокат Аза Алиева, представляющая интересы пострадавшей.

По ее словам, Барановская подала заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по двум статьям — возбуждение ненависти по религиозному признаку (статья 282 УК РФ) и оскорбление чувств верующих (статья 148 УК РФ).

«Лиза Барановская — русская. Лиза Барановская приняла ислам и решила надеть религиозную одежду, которую она предпочла. Это было ее правом», — отметила Алиева.

Накануне в сети разошлось видео, на котором мужчина говорит девушке, чтобы она сняла никаб и «носила нормальную одежду». За нее вступился другой пассажир, отметив, что девушка может выглядеть так, как считает нужным.

«Вы все толерантные? Пока у нас русских пацанов на СВО убивают, они тут все сидят», — говорил тогда зачинщик конфликта, обращаясь к другим пассажирам. После этого его поддержал еще один мужчина.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в кавказских, мусульманских и мма-сообществах после публикации видео появились призывы найти и наказать мужчин. В свою очередь, Алиева попросила не устраивать самосуд, напомнив об уголовной ответственности за подобные деяния.

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