Пассажир московского метро сделал замечание девушке, которая ехала в никабе — головном уборе, закрывающем лицо, с прорезью для глаз. За девушку заступился другой пассажир, после чего в вагоне начался конфликт. Видео, снятое очевидцем, опубликовал канал «Chpmoscow».

Молодой мужчина на кадрах говорит, что сделал девушке замечание, так как хочет, чтобы она сняла никаб и «носила нормальную одежду». В ответ на возмущенные комментарии других пассажиров он произносит: «А вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они все здесь сидят…»

«А вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они все здесь сидят...»



В московском метро мужчина сделал замечание девушке в никабе и требовал, чтобы она не скрывала лицо и «одевалась нормально» из-за «террористической ситуации» pic.twitter.com/lWz9QiHlXz — Холод (@holodmedia) September 4, 2023

«Она хорошую одежду носит, достойную», — заступился за пассажирку другой мужчина. Зачинщик конфликта на это ответил, что «у нас террористическая угроза». На его сторону встали некоторые другие пассажиры. Чем закончился конфликт, неизвестно.

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