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У части абонентов МТС наблюдаются сбои в работе YouTube. Роскомнадзор заявляет, что это не связано с работой ведомства

21:12 • 04.09.2023

Около 17:00 мск несколько пользователей рассказали «Холоду» о сбоях в работе YouTube в России. Телеграм-канал «Роскомсвобода» также сообщил о проблемах с доступом к сервису. Сбои зафиксировал и сервер Downradar. 

Несколько абонентов МТС также сообщили о проблемах с загрузкой YouTube в твиттере. Об этом написал журналист Александр Плющев. Он уточнил, что у части абонентов МТС при этом не возникает проблем с доступом к сервису. 

Forbes со ссылкой на источник в одном из российских операторов связи отмечает, что речь может идти о сбоях в работе «технических средств противодействия угрозам» Роскомнадзора или тестированием блокировки YouTube. В самом РКН заявили, что сбои не связаны с работой ведомства. 

В конце августа сообщалось, что Ростелеком начал тестировать ​​сайт, который позволяет смотреть видео с YouTube. В «Обществе защиты интернета» предположили, что он может стать инструментом для цензурирования видеохостинга. 

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