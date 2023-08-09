Как минимум 833 человека поступили в самые престижные российские вузы по квотам для участников войны в Украине и их детей, подсчитали «Важные истории». Большинство из них получили на ЕГЭ на баллы ниже проходных или вообще не сдавали экзамены.

Журналисты проанализировали приказы о зачислении в бакалавриат и специалитет на очную форму обучения в 2023 году, которые были опубликованы к 9 августа. Издание изучило сайты 13 из 15 лучших по мировым стандартам российских вузов. Среди них — МГУ, МГТУ имени Баумана, РУДН, ВШЭ, МГИМО, МИФИ и другие.

Чтобы выделить участников войны в Украине и их детей, «Важные истории» собрали данные о зачисленных «по отдельной квоте». Как пишет издание, это новая категория, которая появилась в приказах о зачислении в 2023 году. С ее помощью помечают участников войны в Украине и их детей. Больше всего льготников «по отдельной квоте» в этом году поступило в Высшую школу экономики, МГУ и Уральский федеральный университет.

Журналисты выяснили, что каждый четвертый льготник из этой категории, то есть всего 203 человека, поступили на бюджет без вступительных испытаний. По закону, такая возможность есть у героев России, людей, награжденных орденами мужества и их детей, а также у детей погибших или раненых на войне в Украине. По данным «Важных историй», среди тех, кому все же нужно было сдавать ЕГЭ для поступления в топовый вуз, 69% (429 человек) сдали экзамены хуже, чем нужно для зачисления без льготы.

Также издание обратило внимание на то, что поступившие по квоте участники войны в Украине или их дети будут заниматься, например, «американскими и африканскими исследованиями» в МГУ, учиться «расследованиям экономических преступлений» в ВШЭ и «академическому пению» в СПбГУ, а также изучать «боеприпасы и взрыватели», «ракетное оружие» и «космонавтику» в МГТУ имени Баумана.

Льгота на поступление для участников войны в Украине и их детей была введена в 2022 году. В 2023-м, по данным Минобрнауки, ей воспользовались почти семь тысяч человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.