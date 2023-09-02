Депутат Госдумы от «Единой России» и один из претендентов на пост главы Хакасии Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов из-за болезни. Об этом он объявил в своем телеграм-канале.

Сокол рассказал, что столкнулся с осложнениями после операции, которую перенес в июле. «Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — написал он. О его госпитализации стало известно 31 августа.

Действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) пожелал Соколу скорейшего выздоровления: «Убежден, что после его поправки мы будем совместно работать в интересах Хакасии». В местном избиркоме заявили, что отказ Сокола от участия в выборах не приведет к их отмене.

Источники «Ведомостей» в КПРФ рассказали об опасениях, что вслед за Соколом с выборов снимутся еще два кандидата — Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин из «Коммунистов России». Молчанов заявил изданию, что не собирается сниматься с голосования. Секретарь Грудинина не смог ответить на соответствующий вопрос журналистов, а сам кандидат был недоступен.

Выборы глав республик назначены на 10 сентября. Если все кандидаты на пост главы Хакасии, кроме действующего губернатора Коновалова, успеют сняться с выборов до первого тура, то голосование отложат на срок до трех месяцев, пишут «Ведомости». При этом полномочия Коновалова закончатся 15 ноября. Если выборы пройдут позже этой даты, Путин сможет назначить врио губернатора региона. Движение в защиту прав избирателей «Голос» называет эти выборы уникальными и самыми конкурентными в 2023 году.

Валентин Коновалов — кандидат от КПРФ — возглавил регион в 2018 году, когда ему было 30 лет. Он набрал 44,8% голосов избирателей и опередил действующего на тот момент главу региона, единоросса Виктора Зимина, который получил 32,4% голосов. За два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру и голосование перенесли на две недели. Тогда против Коновалова выдвинулся кандидат от «Справедливой России» Андрей Флягин, но и он снял свою кандидатуру. То же самое произошло с Александром Мяхаром из «Партии Роста».

Второй тур выборов состоялся лишь спустя два месяца после первого, 11 ноября 2018 года. Единственным кандидатом был Валентин Коновалов, за него проголосовали 57,6% избирателей. Как пишет «Голос», во время этих выборов поступали сообщения о применении исчезающих чернил. В итоге на 14% избирательных участков выявили бюллетени без отметок, но со следами давления от ручек. Так как Коновалов был единственным кандидатом на выборах, любой недействительный бюллетень засчитывался не в его пользу, отмечает «Голос».

Валентин Коновалов оказался в числе четырех не поддержанных властью губернаторов, которых избрали на волне протестов в 2018 году. Тогда в России был повышен пенсионный возраст. Кроме Хакасии кандидаты от власти уступили свои места оппонентам в Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области. Однако Валентин Коновалов — единственный, кто смог продержаться на своем посту до следующих выборов.

ЦИК в Приморье отменил результаты первого тура выборов, после чего на них победил единоросс Олег Кожемяко. Владимир Сипягин из ЛДПР, который выиграл выборы во Владимирской области, покинул свой пост в 2021 году, после чего его место занял единоросс Александр Авдеев. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2020-м арестовали по делу об организации убийства и позднее приговорили к 22 годам колонии.

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