В Москве госпитализировали кандидата от «Единой России» на пост губернатора Хакасии. Он считается главным конкурентом действующего главы региона от КПРФ

В Москве вечером 31 августа в тяжелом состоянии госпитализировали кандидата в губернаторы Хакасии от «Единой России» депутата Госдумы Сергея Сокола. Сейчас он находится в реанимации госпиталя имени Вишневского, сообщили пресс-службе партии власти.

«Врачи госпиталя диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 21 июля Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом. Там врачи провели ему экстренную операцию. Он находился в реанимации около недели, а 1 августа в социальных сетях Сокол написал, что вышел из больницы.

На предстоящих губернаторских выборах в регионе Сокол считается основным конкурентом действующего главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова. Последний занял этот пост в 2018 году в результате протестного голосования и был одним из четырех губернаторов, которые победили на выборах кандидатов от «Единой России», и единственным, кто смог сохранить свой пост.

«Медуза» ранее писала, что губернаторские выборы в Хакасии в этом году будут для партии власти «самыми проблемными». Издание отмечало, что в середине лета рейтинги Коновалова и Сокола сравнялись на отметке 40%. В Кремле тогда утверждали, что Сокол, будучи ветераном войны в Украине, который провел на фронте полгода, «не может проиграть» выборы в 2023 году.

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