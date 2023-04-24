В России отменили последний спектакль с участием актрисы Лии Ахеджаковой. Она неоднократно высказывалась против войны в Украине

В Театре наций отменили запланированные на конец апреля показы «Сказки про последнего ангела». Об этом говорится на сайте учреждения, при этом о причинах такого решения не сообщается. Ранее показы этого спектакля, запланированные на середину июня, также отменили в Санкт-Петербурге, пишет РБК.

По данным издания, «Сказка про последнего ангела» была последней театральной постановкой, в которой участвовала народная артистка России Лия Ахеджакова. Этот спектакль поставил бывший худрук Большого драматического театра (БДТ) Андрей Могучий. 12 апреля стало известно, что Минкультуры решило не продлевать с ним контракт.

Лия Ахеджакова неоднократно выступала против войны в Украине. На этом фоне в России один за другим отменили все спектакли, в которых она играла. В прошлом году театр «Современник» снял с показа постановки «Первый хлеб» и «Крутой маршрут», в феврале 2023-го — убрал из репертуара «Игру в джин». Директор театра Юрий Кравец сказал Ахеджаковой, что принял такое решение из-за того, что его «завалили гневными письмами» в адрес актрисы. Он добавил, что убрать «Игру в джин» ему порекомендовали в московском департаменте культуры, которому подчиняется «Современник».

В марте этого года Лия Ахеджакова сообщила, что уволилась из театра по собственному желанию.

Источники: Театр наций, РБК

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