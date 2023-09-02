98-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря предъявили обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийству более 3300 человек во время Холокоста. Об этом сообщает CNN.

Имя обвиняемого не разглашается. По версии следствия, он работал в концлагере Заксенхаузен с 1943 по 1945 год. Его обвиняют в содействии «жестоким и коварным убийствам тысяч заключенных», — цитирует издание прокуроров.

CNN пишет, что обвиняемый предстанет перед судом по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений ему было меньше 18 лет. Ожидается, что суд будет проходить в городе Ханау недалеко от его дома. Психиатрическая экспертиза, проведенная в октябре 2022 года, показала, что он может предстать перед судом.

Нацистский концлагерь Заксенхаузен находится в городе Ораниенбург, его построили в 1936 году. Там погибла примерно половина из 200 тысяч заключенных, прошедших через него.

В 2022 году суд в Германии приговорил еще одного бывшего охранника Заксенхаузена, которому на момент оглашения приговора был 101 год, к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным по статье о пособничестве в убийстве 3518 человек во время Холокоста.

В том же году 97-летнюю бывшую машинистку нацистского концлагеря Ирмгард Фэрхнер приговорили к двум годам условно за то, что она способствовала его работе.

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