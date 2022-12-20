В Германии суд приговорил к двум годам условно 97-летнюю бывшую машинистку нацистского концлагеря

Суд в Германии приговорил к двум годам условно 97-летнюю Ирмгард Фюрхнер, которая работала секретарем в концентрационном лагере Штутхоф на территории современной Польши. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Ирмгард Фюрхнер признали виновной в том, что она способствовала работе концлагеря, в котором умерли или были убиты 65 тысяч человек.

Во время процесса прокуроры утверждали, что женщина занималась корреспонденцией начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, в частности, писала под диктовку его приказы и вела переписку, а также выполняла другие административные обязанности. В то время ей было 18-19 лет.

Адвокаты Фюрхнер настаивали на ее невиновности, утверждая, что она не знала о происходивших там массовых убийствах.

«Я сожалею обо всем, что произошло», — заявила Фюрхнер в суде, впервые прокомментировав обвинения.

Как пишет Русская служба Би-би-си, Фюрхнер — первая женщина за много лет, которую судили за нацистские преступления. Также по данным издания, в сентябре прошлого года 97-летняя обвиняемая пыталась скрыться, сбежав из дома престарелых. Ее задержали через несколько часов. Под стражей тогда она провела пять дней.

Источник: Русская служба Би-би-си

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