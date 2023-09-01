Глава Минобра Пермского края назвала информацию об уроках сексуального просвещения в школах региона диверсией 

Глава министерства образования Пермского края Раиса Кассина назвала информацию о появлении в школах региона уроков сексуальной грамотности диверсией и нонсенсом.

«Мы не собираемся уходить от ответа. На мой взгляд, это просто диверсия какая-то. Мы могли бы еще говорить о сохранении здоровья детей. И то, это не уроки, а что-то, с чем врач может прийти в школу. Не более того. Но сексуальное просвещение — это просто нонсенс. Такого точно быть не может. Никаких нововведений нет, не было, и, очень надеюсь, в ближайшее время не будет», — сказала Кассина в ходе прямого эфира во «ВКонтакте», который был посвящен подготовке школ к новому учебному году.

Ранее на этой неделе «Ведомости» сообщили, что в Пермском крае в рамках программы стимулирования рождаемости подросткам будут рассказывать об основах сексуальной грамотности. Для этого, как утверждалось, подготовили специальные брошюры о «профилактике абортов, рисках беспорядочной половой жизни, безопасных и эффективных методах контрацепции и навыках цивилизованного репродуктивного поведения».

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