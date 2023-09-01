Financial Times поговорила с богатейшим российским бизнесменом Андреем Мельниченко о войне в Украине и западных санкциях. В разговоре он назвал украинского президента Владимира Зеленского и главу ЦРУ Уильяма Бернса ответственными за войну, а санкции сравнил с американским ударом по Хиросиме.

Сначала Мельниченко рассказал журналисту Максу Седдону, как российская бизнес-элита отреагировала на начало полномасштабного российского вторжения в Украину. По его словам, предприниматели сидели «с пепельными лицами», когда Путин объявил им, что его «заставили начать войну». После этого он потребовал, чтобы бизнесмены «сплотились вокруг Кремля». Мельниченко рассказал, что многие из присутствующих на встрече «сокрушались о том, что империи, которые они строили десятилетиями, рухнули» и «впали в отчаяние».

Сам Мельниченко после встречи с Путиным поехал домой в Швейцарию, а затем отправился отмечать свой день рождения к подножию Килиманджаро. На следующий день он обнаружил, что Евросоюз ввел против него санкции.

«Честно говоря, я этого не ожидал. Я живу в Швейцарии 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну. Я не занимаюсь политикой. В чем смысл?», — сказал он.

Бизнесмен заявил, что именно введенные против российских предпринимателей санкции привели к росту мировых цен на продовольствие и усугубили проблему голода в бедных странах. Он сравнил происходящее с американским ударом по Хиросиме: «Это не затронуло многие военные цели, исход войны уже был определен, но страдания были огромными. Это [санкции] — точно то же самое».

«Это [санкции] похоже на любое стихийное бедствие, дождь, ураган. Что ты можешь сделать? Что есть, то есть», — добавил он.

При этом Мельниченко отметил, что не считает Владимира Путина главным ответственным за войну. «Это была глобальная ошибка. Люди, которые пытались остановить это, не выполнили свою работу», — сказал бизнесмен. Он назвал западные страны ответственными за то, что «позволили ситуации выйти из-под контроля».

Мельниченко раскритиковал Зеленского за то, что он «поставил целью своей избирательной кампании избежание войны, но своим крайним непрофессионализмом спровоцировал на нее своего сильного, агрессивного соседа». Глава ЦРУ Уильям Бернс, по словам Мельниченко, потерпел неудачу, когда США рассекретили разведданные о том, что Путин планировал вторжение. «Значит, он плохо выполнил свою работу и не смог добиться того, что ему нужно было — избежать войны», — сказал Мельниченко. В то же время он заявил, что «не считает себя лично ответственным за произошедшие трагедии».

На вопрос о том, является ли преступлением то, что Россия делает в Украине, Мельниченко ответил: «На мой взгляд, да». Затем он связался с Financial Times и уточнил, что его ответ касался конкретных эпизодов нападения на гражданские объекты. «На мой взгляд, многие события… Еще раз: я не там, не на месте, я не военный эксперт, не могу описать тот или иной конкретный случай», — сказал Мельниченко.

Также он заявил, что не видит тенденций к окончанию войны. «В культурологии есть понятие времени карнавалов и времени оргий. Карнавалы — это когда все надевают маски и играют по правилам. Оргии — это когда все сходят с ума. Мы живем во времена оргий. И очень похоже, что это не закончится хорошо».

Когда журналист в очередной раз сказал, что главная ответственность за войну в Украине все же лежит на Владимире Путине, Мельниченко ответил: «Бессмысленно говорить о добре и зле, потому что все зависит от того, откуда вы на это смотрите. Это время, когда маски сняты, и все сходят с ума».

Андрей Мельниченко — основатель «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). Его состояние оценивается в 25,2 миллиарда долларов. В конце августа Генпрокуратура потребовала изъять у него акции одного из ключевых поставщиков энергии в Сибири, компании «Сибэко».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.