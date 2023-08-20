Генпрокуратура потребовала изъять энергокомпанию у богатейшего российского бизнесмена

Генпрокуратура России 17 августа подала в Свердловский районный суд Красноярска иск к бизнесмену Андрею Мельниченко, который занимает первое место в рейтинге российского Forbes. Об этом со ссылкой на карточку дела на сайте суда сообщают «Ведомости». Генпрокуратура потребовала изъять у Мельниченко акции одного из ключевых поставщиков энергии в Сибири, компании «Сибэко».

Помимо Мельниченко ответчиками по иску выступают Хакасская сервисно-ремонтная компания (ХСРК) и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго»). В качестве третьего лица Генпрокуратура требует привлечь АО «Сибирская энергетическая компания». Все эти структуры контролирует Мельниченко. Представитель бизнесмена подтвердил «Ведомостям» получение иска и сказал, что с ним «работают юристы». От дальнейших комментариев он отказался.

Андрей Мельниченко — основатель «Еврохима» и «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). Его состояние оценивается в 25,2 миллиарда долларов. В 2018 году его структуры объявили о покупке 78% акций энергокомпании «Сибэко», в состав которой входят несколько ТЭЦ в Новосибирской области. По данным Генпрокуратуры, сумма сделки составила 32,5 миллиарда рублей. Имя предыдущего владельца ценных бумаг компании не раскрывалось, однако в ее совет директоров входили топ-менеджеры группы Ru-com, писал «Коммерсантъ». Эта компания объединяла активы экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в сфере энергетики и энергоинжиниринга.

Ни суд, ни сами стороны не раскрывают подробности иска к Мельниченко, однако текст документа опубликовал анонимный телеграм-канал «СоветБезРынка». В нем говорится, что Генпрокуратура требует взыскать с Мельниченко в пользу государства акции компании «Сибэко». В ведомстве считают, что предприниматель купил их у Абызова за 32,5 миллиарда рублей через подконтрольные ему «Кузбассэнерго» и ХСРК.

Сам Абызов с 2019 года находится под арестом. По версии следствия, он обманул акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» и похитил у них четыре миллиарда рублей, после чего вывел эти деньги за рубеж.

По данным Генпрокуратуры, Абызов, «для сокрытия своего участия в реализации акций “Сибэко”, поддерживая неформальные дружеские отношения с Мельниченко», предложил ему купить эти ценные бумаги. 7 февраля 2018 году они заключили договор купли-продажи на Кипре, говорится в документе, который опубликовал «СоветБезРынка». Генпрокуратура усмотрела в этом «признаки извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому потребовала взыскать «все полученное сторонами по антисоциальным сделкам».

Как пишет РБК, это четвертый иск Генпрокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года. Ранее ведомство потребовало изъять у владельцев крупнейшего российского производителя метанола и формалина «Метафракс Кемикалс» акции компании в связи с «незаконной приватизацией» в 1990-е.

В июле Генпрокуратура потребовала обратить в пользу государства рыбопромышленный холдинг «Тефида» и Пермский порт. В судебных актах это объяснялось интересами государства и переходом компаний под контроль иностранцев или россиян, живущих за рубежом.

В начале августе ведомство подало иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» об изъятии Ростовского оптико-механического завода. Он производит приборы дневного и ночного видения в том числе для танков «Армата».

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