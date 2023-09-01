Украинская армия продвигается вперед в контрнаступлении — Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал CNN об успехах украинской армии в контрнаступлении.

«Если бы Украина терпела неудачу, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим неудачу — мы движемся вперед», — сказал он. Также Кулеба осудил тех, кто критикует темпы украинского контрнаступления.

Ранее военный корреспондент Bild Юлиан Репке со ссылкой на спутниковые снимки написал, что ВСУ прорвали «линию Суровикина» и приближаются к селу Вербовое, которое находится возле Работино, откуда российские войска отступили несколько дней назад.

«Линия Суровикина» — это сеть укреплений, рвов и траншей, которую российская армия возвела в конце 2022 года в преддверии украинского контрнаступления. «Русская служба Би-би-си» называет ее первой позицией главного рубежа российской обороны. Вторая находится южнее.

Издание The Times связывало медленное продвижение ВСУ именно с «линией Суровикина». «Русская служба Би-би-си», в свою очередь, пишет, что прорыв в контрнаступлении произошел, так как украинским солдатам удалось преодолеть минные поля, оставленные россиянами. Как пишут журналисты, в этой зоне было заложено до 45 тысяч мин на квадратный километр.

Ранее The Washington Post писал, что именно минные поля стали главным препятствием для украинского контрнаступления.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.