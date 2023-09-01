Москву пытался атаковать беспилотник. Его сбили в Люберцах

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября Москву пытался атаковать беспилотник. Силы ПВО, по его словам, сбили его в Люберцах.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Накануне он рассказал о строительстве объектов ПВО для защиты столичного региона от беспилотников. По словам Собянина, новые позиции противовоздушной обороны появляются «за считанные недели».

«Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — подчеркнул он.

Кроме того, утром 1 сентября об атаках беспилотников сообщили губернаторы Курской и Белгородской областей. Так, Роман Старовойт написал, что два украинских дрона повредили административное здание и жилой дом в городе Курчатов. В свою очередь, Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину беспилотники атаковали территорию России более 500 раз, подсчитали журналисты РБК. Самая масштабная атака дронов произошла 30 августа. Тогда БПЛА атаковали шесть российских регионов — Псков, Московскую, Калужскую, Рязанскую, Брянскую и Орловскую области, а также аннексированный Севастополь.

Впервые, по данным издания, об атаке беспилотника по территории России 19 июня 2022 года сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом чаще всего дроны атаковали Белгородскую область. Всего с 24 февраля 2022 года местные власти и Минобороны 289 раз сообщали о появлении там беспилотников. РБК отмечает, что это более 56% от всех сообщений о дронах.

В мае украинские беспилотники начали атаковать Москву и Подмосковье. Так, 3 мая два дрона летели в сторону Кремля. Власти тогда сообщили, что сбили их силами ПВО. Один из беспилотников взорвался над Сенатским дворцом, в результате чего загорелась крыша. А обломки второго дрона упали на территорию Кремля. Всего, как пишет РБК, с начала мая насчитывается 23 дня, когда власти столицы и Московской области сообщали об атаках БПЛА.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.