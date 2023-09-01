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В Украине заявили, что беспилотник, об уничтожении которого отчитался Собянин, ударил по Томилинскому электронному заводу в Люберцах

14:35 • 01.09.2023

В Украине заявили, что беспилотник, об уничтожении которого утром 1 сентября отчитался Сергей Собянин, на самом деле поразил Томилинской электронный завод в Люберцах и там начался пожар. Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, а также источник в украинском Минобороны. 

В разговоре с «РБК-Украина» Юсов заявил, что Собянин соврал: «Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет», — сказал он. Издание опубликовало кадры, на которых, как утверждается, над зданием завода виднеется густой дым.

«РБК-Украина» пишет, что операцию организовало ГУР Минобороны, однако в самой разведке свою причастность к запуску дрона комментировать не стали. «Украинская правда» со ссылкой на анонимный источник в Минобороны также сообщает о пожаре на заводе в Люберцах. «Операция ГУР, все успешно, продолжение следует», — сказал собеседник издания. 

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник в Люберцах сбили силы ПВО, и что пострадавших и разрушений в результате атаки не было. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!», — написал Собянин.  

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором показан Томилинский завод в Люберцах. Канал утверждает, что никаких повреждений на нем не было, а распространяемые в соцсетях кадры пожара якобы были сняты в прошлом году.

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