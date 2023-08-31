Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курске

Русский добровольческий корпус (РДК), в котором выходцы из России воюют на стороне ВСУ, взял на себя ответственность за атаку беспилотников на военный аэродром в Курске 27 августа. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале РДК. В нем уточняется, что операция была проведена совместно с СБУ.

«Без помех снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродрому с путинскими стервятниками. Уничтожены все намеченные цели. Подчеркиваем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей», — говорится в сообщении.

При этом РДК утверждает, что сбитый и упавший на многоэтажный жилой дом в Курске беспилотник, о котором сообщал местный губернатор Роман Старовойт, в действительности был сбившейся с курса ракетой российского ПВО.

Ранее об атаке на военный аэродром в Курске со ссылкой на источники в СБУ писал РБК-Украина. По словам его собеседников, в атаке были задействованы 16 дронов, 13 из которых достигли своих целей. «16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два "Панциря"», — заявили они.

В свою очередь, российские официальные источники, включая Минобороны, ничего не говорили об атаке на военный аэродром в Курске, сообщив лишь о трех беспилотниках, сбитых в этот день в небе над Курской и Брянской областями.

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