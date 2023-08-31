Московский вуз разрешил студентам использовать ИИ при подготовке дипломных работ

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил своим студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных квалификационных работ (современное название дипломной работы — прим. «Холод»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Решение было принято в конце августа 2023 года на заседании Ученого совета МГПУ. Оно подразумевает, что студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для получения данных и текстов при работе над ВКР», — уточнили в пресс-службе.

В то же время в вузе подчеркнули, что студентам потребуется самостоятельно анализировать и перерабатывать информацию, полученную от ИИ.

«Искусственный интеллект — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный. Если в будущем нашим выпускникам все равно не избежать использования этого инструмента, лучше научиться грамотно его использовать уже, обучаясь в вузе», — заявил ректор вуза Игорь Реморенко.

По его словам в вузе будут введены строгие правила, запрещающие прямое списывание с помощью ИИ.

«Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем в ВКР. Но сгенерированные тексты - хороший материал для новых идей и анализа. Это отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений», — подчеркнул Реморенко.

В феврале 2023 года студент РГГУ рассказал в своем твиттере о том, что полностью написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и успешно защитил ее. Он отметил, что система «Антиплагиат» оценила оригинальность работы в 82% при минимально необходимом значении в 70%.

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