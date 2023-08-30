Участник войны в Украине, угрожавший взорвать гранату на шоссе в Уфе, покончил с собой в СИЗО

В СИЗО в Башкортостане покончил с собой участник войны в Украине Ильдар Б. Ранее он угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, требуя прекратить возбужденное против него дело о дезертирстве. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут несколько местных изданий, в частности, «Пруфы».

По данным издания, Ильдара арестовали в начале августа по обвинению оставлении места службы (статья 337 УК). Как рассказывали его сослуживцы, он отправился на войну в Украину добровольцем, а затем не вернулся на фронт из отпуска.

2 августа Ильдара везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Он смог сбежать от сопровождающих, а затем угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, требуя прекратить против него уголовное дело. После переговоров с главой Башкортостана Радием Хабировым Ильдар сдался.

Издание «Пруфы» пишет, что, по словам матери Ильдара, на войну он отправился вскоре после того, как у него диагностировали рак. Он намеренно отказался от инвалидности, так как «опасался, что останется без работы и приемлемого дохода». Мать Ильдара утверждает, что он надеялся «обеспечить будущее семьи, участвуя в вооруженном конфликте в Украине».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.