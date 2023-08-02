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В Уфе угрожавший взорвать гранату участник войны в Украине сдался после переговоров с главой региона

13:58 • 02.08.2023

В Башкортостане силовикам после переговоров с главой региона Радием Хабировым сдался участник войны в Украине, который угрожал подорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе. Об этом сообщает РБК-Уфа.

По данным издания, мужчина, чье имя не называется, достал гранату на участке шоссе в районе развязки трассы М-5 и угрожал подорвать ее. Силовики перекрыли движение по шоссе, оцепили прилегающую территорию и вступили в переговоры. Как сообщается, участия Хабирова потребовал сам мужчина. 

Как утверждают источники издания, он обвиняется в дезертирстве. По пути на судебно-психиатрическую экспертизу мужчина достал гранату и сбежал. В ходе переговоров с силовиками он также требовал закрыть возбужденное против него уголовное дело.

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