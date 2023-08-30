Эстонская компания продолжает вести бизнес с российским олигархом, находящимся под украинскими санкциями

Эстонская компания Metaprint, принадлежащая местному бизнесмену Мартти Лемендику, ведет бизнес с российским олигархом Сергеем Колесниковым, находящимся под санкциями Польши и Украины. Об этом пишет эстонское издание Eesti Päevaleht, изучившее отчет российской дочки Metaprint ООО «Метапринт».

Как следует из документа, по состоянию на начало 2023 года компания «ТН-Алабуга» была должна «Метапринт» 27,3 миллиона рублей (около 260 тысяч евро). На основании этих данных издание делает вывод, что «ТН-Алабуга» является важным клиентом «Метапринт», заказывая через него эстонские товары.

Компания «ТН-Алабуга» принадлежит российскому олигарху Сергею Колесникову, чье состояние Forbes оценивает в 1,4 миллиардов долларов. Издание отмечает, что, среди прочих постов, он входил в руководство организации «Деловая Россия», «консультируя российское правительство и формируя российское законодательство».

Среди компаний, принадлежащих Колесникову, есть и производитель строительных материалов «ТехноНИКОЛЬ». В 2016 году в своем пресс-релизе эта компания упоминала свою причастность к строительству Керченского моста между Россией и аннексированным Крымом.

В октябре 2022 года санкции против Колесникова ввела Украина, а в мае 2023 — Польша.

В конце августа также стало известно, что товары, которые Metaprint продавала в Россию, доставляла компания Stark Logistics. Долей в этой компании владеет муж эстонского премьера Кайи Каллас Арво Халлик.

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