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Брянский губернатор опроверг собственные слова о погибшем ребенке при обстреле села Климово

20:00 • 29.08.2023

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг собственные слова о погибшем ребенке при обстреле села Климово. Он заявил, что эта информация не подтвердилась.

По словам Богомаза, в поселке погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года. Еще один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. 

Ранее губернатор заявил, что в результате обстрела ВСУ в селе Климово Брянской области погиб ребенок. Также, по словам Богомаза, пострадало здание школы. 

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