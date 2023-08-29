Брянский губернатор опроверг собственные слова о погибшем ребенке при обстреле села Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг собственные слова о погибшем ребенке при обстреле села Климово. Он заявил, что эта информация не подтвердилась.

По словам Богомаза, в поселке погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года. Еще один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь.

Ранее губернатор заявил, что в результате обстрела ВСУ в селе Климово Брянской области погиб ребенок. Также, по словам Богомаза, пострадало здание школы.

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