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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, погиб ребенок — губернатор Богомаз

17:17 • 29.08.2023

В результате обстрела поселка Климово в Брянской области погиб один ребенок и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз. 

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО», — написал он. По словам Богомаза, среди пострадавших также есть дети. Кроме того, в поселке повреждена школа и несколько административных зданий, есть разрушения жилых домов. Также там нарушено энергоснабжение. 

Украинская сторона эту информацию не комментировала.

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