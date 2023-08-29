В результате обстрела поселка Климово в Брянской области погиб один ребенок и еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО», — написал он. По словам Богомаза, среди пострадавших также есть дети. Кроме того, в поселке повреждена школа и несколько административных зданий, есть разрушения жилых домов. Также там нарушено энергоснабжение.

Украинская сторона эту информацию не комментировала.

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