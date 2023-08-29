Место и время похорон экс-главы ЧВК Вагнера до последнего держалось в секрете. О его погребении стало известно уже по факту — о том, что Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге вечером 29 августа сообщила его пресс-служба.

Издание Msk1.ru добавило, что церемония состоялась около 16 часов дня, и что заранее о ней не сообщалось по просьбе родственников. Судя по всему, Пригожин был похоронен без воинских почестей, хотя у него есть звание Героя России. По данным «Агентства», на похороны пришли около 30 человек, при этом людей в военной форме там замечено не было. «[Были] только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. […] Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны», — сказал журналистам сотрудник кладбища.

После того, как стало известно, где именно похоронили Евгения Пригожина, Пороховское кладбище оцепили силовики. Как сообщили «Важные истории», по его периметру выстроились полицейские и сотрудники Росгвардии, они держали в руках противодронные ружья. Силовики сказали, что выстроили оцепление, чтобы журналисты не смогли пройти на кладбище.

Незадолго до этого фотографии с могилы Пригожина опубликовал телеграм-канал Shot. На кадрах видно, что бывшего главу ЧВК Вагнера похоронили рядом с его биологическим отцом Виктором Пригожиным, хотя его с детства воспитывал отчим Самуил Жаркой. Судя по кадрам, на могиле установили золотую рамку со стихотворением Иосифа Бродского «Натюрморт». Журналистка Фарида Рустамова обратила внимание на то, что венков от президента или от кого-либо из официальных лиц на могиле Пригожина нет.

Днем 29 августа стало известно о похоронах топ-менеджера структур Пригожина — Валерия Чекалова. Его погребение состоялось на Северном кладбище. Где похоронили или собираются похоронить командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, неизвестно.

Бизнес-джет, на котором летели Пригожин, Чекалов, Уткин и еще семь человек, разбился под Тверью 23 августа.

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