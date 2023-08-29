За последние три месяца украинская армия потеряла только пять танков Leopard 2 — Oryx

С 4 июня ВСУ потеряли только пять танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщает OSINT-проект Oryx, который геолоцирует и публикует данные о потерях в технике с российской и украинской стороны.

Аналогичные данные публикует и журнал Forbes. Он уточняет, что всего в распоряжении ВСУ сейчас 71 танк Leopard 2 разных модификаций. По данным Oryx, среди потерянных машин два Leopard 2A4 и три более современных Leopard 2A6.

В то же время российское Минобороны отчиталось об уничтожении 25 танков Leopard за июнь-июль. Возможно, в это число входят и уничтоженные танки модели Leopard 1.

Как пишет Forbes, еще десять танков Leopard 2 были повреждены. Как отмечает издание, эти немецкие танки отличаются высокой ремонтопригодностью, что позволяет эвакуировать поврежденные машины с поля боя, ремонтировать их и возвращать на фронт.

Еще одной отличительной особенностью Leopard 2 является особая конструкция хранилища для боекомплекта на борту машины. Даже в случае его подрыва экипаж остается жив, что, по данным журнала, позволило выжить почти всем танкистам уничтоженных Leopard 2.

В то же время, пишет Forbes, расположение боекомплекта является главной уязвимостью танков советского и российского производства. В случае его подрыва экипаж гарантированно погибает, а сам танк не подлежит ремонту.

Forbes также отмечает, что все уничтоженные танки Leopard 2 были потеряны на площади примерно в 65 квадратных километров в Запорожской области, в районе сел Малая Токмачка и Работино, где ВСУ сейчас ведет самые активные наступательные действия.

По данным журнала, сейчас ВСУ располагает более чем 50 боеспособными танками Leopard 2. При этом к началу 2024 года Украина ожидает поставки еще 14 Leopard 2 A4, а также 31 американского танка Abrams M-1. Эти машины защищены еще лучше, чем Leopard 2, отмечает Forbes.

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