В Берлине прекратили дело против Тилля Линдеманна о сексуализированном насилии

Прокуратура Берлина прекратила расследование дела о сексуализированном насилии, которое было возбуждено в отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Адвокаты Линдеманна заявили, что в суд не поступило ни одной жалобы от женщин, которые могли быть жертвами насилия с его стороны. Изначально прокуратура начала преследование музыканта на основании сообщений, распространяемых изданием Spiegel, пишет издание.

Уголовное дело в отношении фронтмена Rammstein было возбуждено в середине июня 2023 года. Немецкие СМИ со ссылкой на нескольких женщин писали, что во время концертов группа приглашала поклонниц на афтерпати, на которых доходило до интимной близости. Линдеманн якобы поил женщин алкоголем и вводил им наркотики, после чего совершал с ними сексуальные действия. Сам лидер Rammstein отрицал все обвинения.

В конце мая фанатка группы из Северной Ирландии Шелби Линн выложила в соцсети пост с рассказом о том, что она была среди девушек, которых пригласили на вечеринку Rammstein перед концертом в Вильнюсе. Она предположила, что в ее напиток добавили наркотики, и рассказала, что на следующий день после вечеринки она проснулась в гематомами. Линн поделилась воспоминанием, что в какой-то момент Линдеманн спросил ее, не против ли она заняться с ним сексом, агрессивно отреагировал на отказ, но принял его. Фанатка уточнила, что солист Rammstein ее не домогался. После этого несколько десятков девушек рассказали похожие истории, которые собрало воедино издание Der Spiegel.

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