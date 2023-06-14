Солиста Rammstein обвинили в сексуализированном насилии 

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Его обвиняют в сексуализированном насилии, пишет Berliner Zeitung.

По данным издания, обвинения против Линдеманна выдвинули несколько женщин. Они рассказали, что во время концертов Rammstein некоторых поклонниц приглашали на вечеринки после шоу. Там, по словам женщин, дело доходило до интимной близости. Других подробностей издание не приводит. В свою очередь, Bild пишет, что в основу дела легли показания по двум случаям.

Сам Линдеманн все обвинения отрицает. «Так, неоднократно утверждалось, что на концертах Rammstein женщинам вводили наркотические вещества с помощью капель или алкоголя, чтобы наш клиент мог совершать с ними сексуальные действия. Все эти утверждения без исключения не соответствуют действительности», — заявили его адвокаты Саймон Бергманн и Кристиан Шерц.

В конце мая жительница Северной Ирландии Шелби Линн в твиттере утверждала, что на одном из концертов Rammstein ей добавили наркотики в напиток, а следующий день она проснулась с гематомами. После этого еще несколько женщин в соцсетях обвинили Линдеманна в домогательствах. Немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch, которое выпускало сборники стихов солиста Rammstein, прекратило с ним сотрудничество.

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