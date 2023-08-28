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В Госдуме предложили лишать уклонистов приобретенного гражданства России

13:43 • 28.08.2023

В Государственную Думу внесли законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от воинской обязанности. 

Автор документа — депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Его законопроект занимает всего одну страницу. Матвеев предлагает лишать приобретенного гражданства не только за уклонение от службы в армии и мобилизации, но за нарушение сроков постановки на воинский учет. 

«Особую актуальность необходимость исполнения всеми гражданами, включая теми, кто был принят в гражданство Российской Федерации, воинской обязанности приобретает в период проведения специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к документу.  

Матвеев также напоминает, что лицам, которые приобрели гражданство Российской Федерации, нужно явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет в течение двух недель. 

В середине августа полиция Петербурга провела рейд на Софийской овощебазе, в результате которого в военкомат доставили сотню иностранцев с российскими паспортами, не вставших на воинский учет. Об аналогичном рейде сообщали и власти Чувашии, однако там не уточнили число задержанных уклонистов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Госдума упростила процедуру выдачи гражданства иностранцам, которые заключили контракт с Минобороны. 

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