В Грузию не впустили бывших заключенных из Херсонской области, которых вывезли отбывать наказание в Россию 

Власти Грузии отказали во въезде шестерым бывшим заключенным из Херсонской области, которых российские военные при отступлении вывезли отбывать наказание на территорию России. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на главу организации Unmode, которая помогает херсонским заключенным, Айдану Федосик.

По ее словам, пятерых бывших заключенных не пропустили на КПП Верхнего Ларса. Пограничники также отказались впустить в страну украинца, который прошел через российский «фильтрационный лагерь», а теперь пытается попасть в Украину.

Мужчины уже двое суток находятся в буферной зоне и отказываются возвращаться в Россию, сообщается в фейсбуке Unmode. «Что значит ждать решения в "буферной зоне"? Днем — ожоги от солнца, а ночью — холод и сон прямо на земле. Отсутствие воды, еды и неопределенность того, как это все завершится, — настоящий бой за выживание», — отмечается в сообщении. При этом Федосик подчеркнула, что среди мужчин есть те, кто нуждаются в постоянном приеме лекарств, которые заканчиваются.

Осенью прошлого года во время отступления из Херсона российские войска вывезли из местных тюрем около двух с половиной тысяч заключенных, сообщала газета The New York Times. Они продолжили отбывать наказание уже в российских колониях, в основном на юге страны. Издание отмечало, что некоторым из них удалось вернуться в Украину.

Однако, как пишет «Медиазона», после окончания сроков украинцев часто обвиняют в незаконном нахождении на территории России и помещают в центры для временного содержания иностранных граждан. Тем, у кого есть документы, раньше удавалось добиться конвоирования до грузинской границы. Трудности, по словам Федосик, возникали с российскими пограничниками, а грузинская сторона «всегда пропускала ее подопечных».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.