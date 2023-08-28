Силовики задержали мужчину, напавшего на корреспондентку Al-Jazeera

В Карелии полицейские задержали мужчину, который ранее напал на журналистку Al-Jazeera возле здания бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ночь на 25 августа палестинская журналистка Рания Дриди вышла в прямой эфир Al-Jazeera Arabic с места стихийного мемориала основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, который появился в Петербурге у здания бывшего «ЧВК Вагнер Центра».

Во время включения неизвестный мужчина вошел в кадр, заслонил Дриди от камеры и потребовал, чтобы она перестала говорить на иностранном языке. Включение пришлось прервать, а после этого мужчина ударил Дриди в висок. Ее госпитализировали, а врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным петербургского издания «Фонтанка», нападавшего задержали 27 августа. Против него возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК).

В свою очередь, телеграм-канал SHOT без указания источника утверждает, что задержанным оказался 36-летний Игорь Бердов. По данным канала, в Петрозаводске он работает руководителем отдела продаж в местной компании «Центр продовольственных поставок». В 2017 году Бердова приговорили к двум с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.

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