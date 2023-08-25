В Петербурге возле здания «ЧВК Вагнер Центра» напали на корреспондентку Al Jazeera

В ночь на 25 августа в Петербурге неизвестный напал на корреспондентку телеканала Al Jazeera Arabic палестинскую журналистку Ранию Дриди. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По его данным, нападение произошло на Зольной улице возле здания, где до недавних пор располагался «ЧВК Вагнер Центр». Неизвестный подошел к Дриди и ударил ее по голове, после чего скрылся.

Дриди описала нападавшего, как русского мужчину возрастом около 30 лет, одетого в черную куртку и джинсы. После нападения ее госпитализировали в Александровскую больницу. Там врачи диагностировали ей сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Рании Дриди 41 год, в последнее время она занималась освещением событий, связанных с войной в Украине. Комментировать нападение на себя она отказалась. Российские ведомства также пока не комментировали случившееся.

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