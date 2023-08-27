В Красноярске задержали подростков, которые перевернули мемориальные фотографии Пригожина и Уткина 

В Красноярске у стихийного мемориала, предположительно, погибшим в результате крушения самолета «вагнеровцам» задержали подростка, который перевернул портреты основателя ЧВК Евгения Пригожина и ее командира Дмитрия «Вагнера» Уткина. Об этом пишет местное издание NGS24.

После того, как двое молодых людей перевернули фотографии, одного из них полицейские «повалили на землю и скрутили», а второму удалось сбежать. Однако позже, как пишет NGS24, он сам подошел к силовикам.

«С нами провели беседу. Так как мы ничего не разрушили... Штраф [будет] или [ограничатся] предупреждением. Я еще ничего не подписывал», — сказал один из них, представившись Алексеем.

В МВД Красноярска изданию сообщили, что не будут штрафовать подростков, добавив, что с ними «провели разъяснительную беседу».

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, развалился в воздухе и упал на территории Тверской области 23 августа, Согласно списку пассажиров, на борту находился сам Пригожин и несколько высокопоставленных «вагнеровцев», включая командира ЧВК Дмитрия «Вагнера» Уткина.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.