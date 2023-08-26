В Таганроге организовали экскурсию к месту падения ракеты 

Таганрогский художественный музей, который месяц назад пострадал из-за падения ракеты, проведет экскурсию по своей территории. Внимание на это обратило издание «7×7».

«28 августа исполнится ровно месяц с момента ракетного удара, эпицентр которого пришелся на территорию музея. Сейчас у вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — сообщается на сайте музея.

Там отмечается, что экскурсия проводится строго по записи. На нее не допустят детей до 14 лет и «особо впечатлительных».

Взрыв в центре Таганрога произошел 28 июля. В Минобороны заявили, что ВСУ выпустили по городу зенитную ракету С-200. Ее якобы обнаружили и перехватили в воздухе российские системы ПВО, а обломки ракеты упали на территории города. В результате пострадали 16 человек.

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