В центре Таганрога произошел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, в городе, предположительно, взорвалась ракета. По его словам, погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек.

Телеграм-каналы Shot и Baza сообщают, что на месте взрыва в Таганроге найдены осколки от неизвестного снаряда. Кроме того, там образовалась воронка глубиной в несколько метров, пишет Shot.

«112» сообщает, что взрыв произошел возле ресторана «Чехов сад».

В Минобороны России произошедшее назвали «террористической атакой киевского режима». В ведомстве утверждают, что ВСУ выпустили по Таганрогу зенитную ракету комплекса ПВО С-200. Она якобы была обнаружена и перехвачена в воздухе. Ее обломки упали на территории города, сказали в Минобороны.

Около 17:40 губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система ПВО сбила еще одну ракету над Азовским районом Ростова. По его словам, последствия уточняются. В Минобороны утверждают, что предотвратили еще одну попытку «террористической атаки киевского режима».

Обновлено в 17:36. Добавлен комментарий Минобороны России.

Обновлено в 17:43. Добавлено заявление Голубева о еще одной ракете в Ростовской области.

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